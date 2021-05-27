Ледовая арена может подорожать

— На строительном рынке есть серьезные изменения. Скорее всего, потребуется удорожание на целый ряд составляющих объекта. Это объективное понимание. И далее в ходе строительства ЛДС будут какие-то корректировки происходить. Мы надеемся на то, что все будет сдано вовремя и в срок, — заявил во время выездного заседания комитета по строительству регионального парламента, которое прошло на площадке ледовой арены, председатель комитета Александр Морозов.

Депутат добавил, что парламент готов поддержать и любую инициативу губернатора в части усиления мер поддержки строительства объекта, если это потребуется. О каком удорожании может идти речь, Морозов не уточнил.

Министр строительства области Иван Шмидт отметил, что сегодня работы на объекте идут по 12 фронтам. Основная задача — закрыть тепловой контур до начала холодов, чтобы не потерять зимний сезон.

— Есть небольшое отставание по объекту, но есть догоночный график, и мы видим, что он выполняется, — говорит министр. — В прошлом году из-за пандемии и закрытых границ мы потеряли почти всю рабочую силу из ближнего зарубежья. Сейчас на объекте работают около 400 человек. В течение июня планируем удвоить, а то и утроить количество работников. Сейчас ведем переговоры со многими субподрядчиками, которые готовы зайти на арену. Кроме того, на ЛДС скоро выйдут стройотряды вузов — после сдачи экзаменов.

— Сложность в том, что металлические конструкции мы собираем в контуре самого поля. Мы ограничены пространством: невозможно одновременно вести сборку нескольких элементов, — уточнил он.

Директор по строительству компании-генподрядчика ООО «Элинальфа» Денис Синюк добавил, что сейчас на объекте идет монтаж металлических конструкций, компания приступает к работам по фасаду.

Иван Шмидт также отметил, что в графике идут работы по станции метро «Спортивная», в том числе благодаря обещанной поддержке из федерального бюджета. Сейчас, по его словам, станция технологически закончена и физически готова под отделку.

Напомним, на заседании комитета по строительству регионального парламента в середине мая гендиректор ГК «КПД-Газстрой», депутат Евгений Покровский отмечал, что за 2020 год металл на стройке подорожал на 60%, цемент и щебень — на 12%. Это не отражено в проектной документации по объектам, которые только выставляются на торги. По этой причине заявок на аукционы поступает мало, а часть компаний уходит с торгов во время их проведения. Кроме того, эта индексация отражается на уже реализуемых проектах. Опрошенные Infopro54 участники рынка добавили, что на удорожание работ серьезно влияет рост цен на оплату труда.

Как ранее сообщала Контрольно-счетная палата Новосибирской области, мероприятия по строительству многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, а также дорожной инфраструктуры, систем инженерно-технического обеспечения реализуются в рамках федеральных национальных проектов и государственных программ РФ. Инвестиционный проект по созданию спортивных объектов и объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по хоккею состоит из 10 объектов. Общий плановый объем затрат за период 2018-2022 годов — 20,6 млрд рублей, из которых 7,4 млрд — средства федерального бюджета, 13 млрд — областного бюджета, 98 млн — городского бюджета Новосибирска, 105 млн — внебюджетные источники.

Графиком строительства, принятым в марте, предусмотрено выйти на отделочные работы не позднее 1 октября 2021 года. Завершение работ и ввод здания в эксплуатацию намечены на август 2022 года.