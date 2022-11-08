В Новосибирске пройдет Всероссийская конференция по партнерству

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПАРТНЕРСТВУ 2022 — ежегодное событие по созданию, разработке и внедрению сотрудничества для бизнеса.

На конференции выступят предприниматели Китая, Индии, Турции, России практикующие партнёрство и реализовавшие успешные кейсы по сотрудничеству за последние 6 месяцев 2022 года.

Участники конференции смогут решить вопросы логистики, импортозамещения, финансирования, развития и продвижения бизнеса.

Принять участие в создании общей карты ресурсов и запросов, которая поможет найти бизнес- партнеров из числа участников конференции.

Формат мероприятия гибридный.

Территориально событие состоится в Большом зале «Мой бизнес», 21 ноября, с 15-00 до 18-00 часов.

Неформальный нетворкинг пройдёт с 18-00 до 20-00 в Малом зале «Мой бизнес» для узкого круга участников.

Для жителей других городов предусмотрено участие в формате онлайн.

Обсудим тренды, прогнозы, инсайты сотрудничества, чтобы понимать, что учесть и на что реагировать сейчас в первую очередь.

Благодаря партнерам мероприятия участники конференции получат возможность эффективного и финансово выгодного продвижения своего бизнеса в СМИ.

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