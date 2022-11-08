Новогодние подарки могут задержаться на границе

Подарки, которые россияне сейчас заказывают в китайских интернет-магазинах, могут не успеть прийти к Новому году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора транспортно-логистической компании Novelco Григория Григорьева. Руководитель АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив», руководитель комитета по международной кооперации и экспорту НОО «Опора России» Ольга Корпачева подтвердила, что задержка с поставками товаров из Китая актуальна и для регионов Сибири. На сегодняшний день ожидание составляет 45 дней и более.

Она поделилась справкой о загруженности пограничных переходов от ведущих специалистов международного логистического оператора Nawinia от 8 ноября:

На погранпереходе Находка ожидание судов на рейде крупных линий сегодня составляет 3-10 дней, более мелких — до месяца. Средний срок ожидании отправки по железной дороге — 7-12 дней.

На погранпереходе Владивосток ожидание судов на рейде составляет 10-12 дней, сроки отправки по железной дороге увеличены. Средний срок ожидания отправки: ВМТП (Владивостокский морской торговый порт) — 14-20 дней, ВМКТ (Владивостокский морской контейнерный терминал) — 25-30 дней, со сторонних терминалов — 8-14 дней. Ключевая причина — низкая пропускная способность железной дороги из-за возросшего потока экспорта.

По всем направлениям улучшения в ближайшее время не прогнозируется. Эксперты Nawinia рекомендуют грузоперевозчикам отправлять грузы другим маршрутом (Китай–Новороссийск), то есть прямым железнодорожным сообщением.

На сегменте железнодорожных перевозок ситуация в последнее время начала улучшаться.

На границе Китай–Россия среднее транзитное время составляет 5-8 дней. На границе Китай–Казахстан в Алашанькоу средний срок перегрузки — от 5-10 дней, в Хоргосе — 7-11 дней.

На сегменте автоперевозок из Европы на погранпереходе ЕС–Республика Беларусь регистрируются ограничения и задержки из-за дополнительных проверок на грузы и увеличения грузопотока, в среднем требуются 3-7 дней на прохождение. На погранпереходе ЕС–Россия средний срок ожидания — примерно 7 дней. В ближайшую неделю эксперты Nawinia не ожидают здесь каких-то изменений.

На направлении из Турции на погранпереходе РФ–Грузия Верхний Ларс наблюдаются большие очереди в связи низкой пропускной способностью перехода и увеличенным потоком транспорта, в среднем срок ожидания — примерно 7-10 дней. Погранпереход РФ–Азербайджан работает в штатном режиме, имеются задержки из-за дополнительных проверок на грузы и увеличение грузопотока, в среднем срок ожидания составляет примерно 6-8 дней. В ближайшую неделю эксперты ожидают увеличения грузопотока из-за ограничения движения грузов на пароме.

Со стороны Китая на погранпереходе Маньчжурия–Забайкальск — большие очереди, срок ожидания — примерно 8-10 дней, проход границы — в среднем 18-20 дней. На погранпереходе Дунинг–Полтавка (платный переход) очереди небольшие — 2-3 дня, проход границы — 5-7 дней. На погранпереходе Алашанькоу–Достык есть большие очереди, срок ожидания составляет примерно 8 дней, проход границы — 14-16 дней. На всех трех направлениях в ближайшую неделю изменение ситуации не ожидается.

Учредитель и директор компании ООО «Мост» (работает с партнерами из КНР уже более 7 лет) Марина Куликова констатирует, что загрузка портов на Дальнем Востоке высокая, они перегружены и не справляются с приемкой и оформлением грузов, суда стоят в очереди неделями.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов добавляет, что задержки в поставках могут составлять 30-60 дней, причем большую часть этого времени груз стоит. Все это происходит на фоне роста заказов как в преддверии Нового года, так и за счет переориентации грузопотока с Запада на Восток.

— Большая часть грузов сейчас идет контейнерными поездами. Очень большая проблема сегодня с отправкой экспортного груза на погранпереходы в Забайкалье: Наушки, Гродеково, а также в порты Дальнего Востока. Инфраструктура восточного полигона не справляется с нагрузкой и тормозит. Экспортные потоки напрямую связаны с импортными, поэтому задержка с поставками первых ведет к росту сроков доставки вторых, — констатировал эксперт.

Он также прогнозирует проблемы с поставками грузов, закупленных к новогодним праздникам, из-за логистики.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске — новогодней столице России — «высушили» праздничную программу.