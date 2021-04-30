24 мая в Новосибирске пройдёт III Сибирский медиафорум

24 мая 2021 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдёт III Сибирский медиафорум. Основная тема обсуждения – будущее журналистики в постпандемическом мире.

В ходе пленарного заседания форума ведущие российские журналисты и медиаменеджеры расскажут о том, каким они видят будущее медиасферы, какие возможности откроются перед медиасообществом и на какие профессиональные вызовы предстоит дать ответ.

Какими компетенциями должны обладать журналисты и в целом редакции локальных СМИ, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях глобального рынка, обсудят в рамках сессии «Локальные СМИ: как сохраниться на волне глобализации».

Тематическая сессия «Эко Системы новых коммуникаций» рассмотрит экосистему как новый канал коммуникации с потребителем, возможность создания собственных медиа и платформ в рамках одного цифрового пространства.

Участники сессии «Фотожурналистика: больше, чем контент для СМИ» определят успешную профессиональную стратегию фотожурналиста.

Завершением форума станет масштабная дискуссия о цифровом будущем медиасферы.

Подробная программа мероприятия и регистрация для участия на сайте форума.

Чтобы стать спикером III Сибирского медиафорума, необходимо обратиться по телефону 8(383)223-92-92 или по электронной почте sibmediaforum@mail.ru.