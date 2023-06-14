Директор НИИТО прокомментировал банкротство одноименной клиники и судьбу ее персонала

— Медицинский персонал АНО «Клиника НИИТО» может чувствовать себя спокойно и защищенно. Мы понимаем насколько они высококлассные специалисты. Мы позаботимся о том, чтобы они ими дальше и оставались, — отметил Андрей Корыткин, директор новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна на пресс-конференции ТАСС.

Напомним, что Автономная некоммерческая организация «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» (АНО «Клиника НИИТО») создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Сегодня институт является единственным учредителем АНО, однако организации являются разными юридическими лицами, они ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга.

В течение 2018-2019 гг. учредителями АНО «Клиника НИИТО» являлись пять юридических и физических лиц. В этот период сформировалась существенная задолженность перед несколькими кредиторами, что впоследствии стало основанием обращения в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

В 2020 году в АНО произошли кадровые изменения, и была назначена новая администрация клиники. Она провела тщательный аудит — и на его основе разработала и начала реализацию антикризисного плана. Но, несмотря на исчерпывающие действия по стабилизации экономической ситуации, организации не удалось полностью выплатить долг в течение установленного срока, отмечали ранее в пресс-службе учредителя.

Кроме того, в результате действий ряда аффилированных кредиторов на протяжении двух лет финансово-хозяйственная деятельность клиники оказалась заблокирована. Также АНО «Клиника НИИТО» оказалась под угрозой выселения из здания по ул. Фрунзе, 19А вследствие значительного завышения стоимости аренды помещений. Изложенные обстоятельства воспрепятствовали полной реализации антикризисного плана.

— В настоящий момент решением суда в АНО «Клиника НИИТО» введена конкурсная процедура, назначен исполняющий обязанности конкурсного управляющего. ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России как учредитель АНО «Клиника НИИТО» действует в интересах людей, нуждающихся в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, — говорилось в сообщении федерального центра НИИТО. — Поэтому федеральный институт готов оказать пациентам необходимую помощь и поддержку.

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