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В Новосибирске пройдут проверки по выявлению нелегальных АЗС

  • 17/01/2022, 11:00
Автор:
Новости Новосибирска
Поводом стал крупный пожар в частном секторе Октябрьского района на выходных.

Руководителям администраций районов города совместно со специалистами МЧС и МВД предстоит «прочесать» территорию Новосибирска на предмет нелегальных заправочных услуг. Такое поручение подготовил мэр города Анатолий Локоть. Об этом он сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве. Поводом для такого решения, как отмечает мэр, стал крупный пожар, произошедший в частном секторе Октябрьского района.

Пожар связан с возгоранием запасов бензина, сообщает глава города. Этот бизнес широко распространен. Поступает очень много жалоб. Во-первых, качество этого горючего разное, есть случаи жалоб на его качество. Во-вторых, поступают жалобы от операторов, которые работают в соответствии с законодательством. Нелегалы демпингуют по ценам, идет недобросовестная конкуренция при отсутствии необходимых документов. В-третьих, речь о противопожарной безопасности на территории города. Я поручаю главам районам совместно со специалистами МЧС и МВД проверить такие нестационарные пункты заправки, проверить у них документы.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, площадь пожара составила 100 кв. м, в тушении были задействованы 50 человек и 14 единиц техники, на локализацию пожара ушло более получаса. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка.

Следователем в рамках проверки выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщают в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Новости Новосибирска

Незаконными торговцами ГСМ в Новосибирске займутся централизованно

Напомним, что в конце октября прошлого года решением губернатора области на базе регионального правительства была создана межведомственная комиссия для противодействия незаконному обороту горюче-смазочных материалов и дистилляторов нефти, не являющихся автомобильным топливом. Ее основные задачи — координация деятельности областных исполнительных органов власти с организациями в сфере противодействия незаконному обороту ГСМ и дистиллятов нефти; разработка концепций, стратегий, планов в сфере противодействия незаконному обороту ГСМ и дистиллятов нефти; выработка предложений, направленных на предупреждение и профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота ГСМ и дистиллятов нефти, не являющихся автомобильным топливом; мониторинг и оценка ситуации в сфере оборота ГСМ и дистиллятов нефти, не являющихся автомобильным топливом, а также подготовка предложений по разработке законодательных инициатив и иных предложений, направленных на пресечение оборота ГСМ и дистиллятов нефти, не являющихся автомобильным топливом, не отвечающих требованиям технических регламентов и наносящих ущерб экологии Новосибирской области.

Ранее, в марте 2021 года Ассоциация нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» обращалась в правоохранительные органы по поводу активизации нелегальной торговли топливом с бензовозов и легковых автомобилей в Новосибирске. Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» Юлия Золотовская отмечала, что для Новосибирска торговля нелегальным топливом с бензовозов, легковых автомобилей (танкапов) — нередкое явление. Она предупреждала, что продажа ГСМ с бензовозов, что часто ставятся во дворах, под окнами, — потенциально очень пожароопасный процесс, который в городе никак не контролируется.

Кстати, участники рынка отмечают, что наиболее активно нелегальные АЗС обычно выходят на улицы Новосибирска в январе-марте. В этот период в регионе обычно возникает дефицит дизельного топлива, и предприниматели предлагают его с машин.

Фото с сайта ГУ МЧС Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар бизнес АЗС


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