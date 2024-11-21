9 млрд выделит федеральный бюджет на реконструкцию аэропорта Толмачево

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков рассказал депутатам регионального парламента, на какие федеральные деньги может рассчитывать область в 2025-2027 годах.

В частности, по его словам, 9 млрд предусмотрено предоставить в течение трех лет на реконструкцию аэропорта Толмачево. 5,5 млрд будет выделено на продолжение строительства детского реабилитационного центра на 300 коек. Более 3 млрд регион получит на строительство Чуйского тракта. Эти деньги федерация также планирует выделить в течение трех лет.

За два года на строительство кампуса НГУ в Новосибирскую область поступит 2,3 млрд рублей. В 2025 году на СКИФ будет перечислено 3,5 млрд рублей.

Кроме того, Жуков отметил, что в федеральном бюджете на 2025 год на Новосибирскую область предусмотрено выделить 30 млрд рублей межбюджетных трансфертов. По его словам, из этой суммы будут выделены существенные средства на строительство 9 школ, где будет создано 7,5 тысяч новых мест. О какой сумме идет речь Жуков не уточнил. 6 млрд пойдет на развитие и приведение в нормативное состояние автодорог. 1 млрд рублей будет направлен на развитие программы по созданию беспилотников. Также федеральный бюджет предоставит 900 млн рублей на развитие системы социального контракта и 400 млн на систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. 600 млн будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры, 800 на формирование современной городской среды.

— Наша с вами задача при формировании регионального бюджета проконтролировать. Чтобы все средства из федерального бюджета дошли до конечного получателя, и чтобы все что запланировано было выполнено, — подчеркнул Жуков.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск получит 20 млрд рублей на инфраструктуру и льготные кредиты на инвестпроекты.