В Новосибирске прокуратура помогла дольщикам дома на Пролетарской

При надзорном сопровождении органов прокуратуры, введен в эксплуатацию многоквартирный дом по ул.Пролетарская, 271/4 в Октябрьском районе г. Новосибирска (2 467 квартир), сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Восстановлены права 159 дольщиков.

Отмечается, что разрешение на строительство дома выдано застройщику в 2014 году, сроки строительства неоднократно переносились.

Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, в 2023 году это уже третий проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

— В марте первым был введен один из крупнейших долгостроев региона – дом №12 в микрорайоне Закаменский. Новоселами стали более 350 дольщиков. В мае разрешение на ввод получено на долгострой в г. Новосибирске по ул. Кропоткина, 130/6, в котором новоселье отметили более 90 семей,— уточнил он.

Долгострой на Пролетарской достроен силами застройщика – ООО СМУ «Эверест-Н», при поддержке министерства строительства региона, мэрии Новосибирска и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее редакция сообщала, что долгострои ГК «Дискус» на «Плющихинском» тоже запустили в эксплуатацию.