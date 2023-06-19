На этой неделе еще в пяти районах Новосибирской области планируется ввести режим ЧС

— На прошедшей неделе сельскохозяйственные организации области полностью завершили посевную кампанию. Сейчас осуществляется частичный пересев сельхозкультур, погибших из-за экстремальных погодных условий. Объемы пересева уточняются, — сообщил на оперативном совещании правительстве региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Продолжается работа по уточнению ущерба от экстремальных погодных условий. В шести районах области введен режим чрезвычайной ситуации. В четырех районах — режим повышенной готовности. На этой неделе администрациями пяти районов Новосибирской области также планируется введение режима ЧС, — заявил министр.

Площадь ярового сева, с учетом личных подсобных хозяйств, в регионе составила 2,09 млн га. В 2022 году — 2,7 млн га.

Самой пострадавшей культурой из-за весенне-летней засухи 2023 года оказался лен масличный. Кроме того, аграрии планируют пересевать часть зерновых, а также кормовых культур, так что в итоге урожай 2023 года может упасть не сильно, хотя уже понятно, что рекордов 2022 и 2023 года добиться не удастся.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии планируют пересевать часть культур, чтобы получить урожай. Ориентировочно это увеличит стоимость посевной на 7-8%.