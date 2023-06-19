Андрей Травников обозначил задачи в области благоустройства на ближайшие несколько лет

— В течение нескольких лет нам удается увеличивать объёмы работ по благоустройству – как общественных пространств, так и дворовых территорий. Этому способствует наша активность – мы участвуем фактически во всех федеральных программах. Находим дополнительные ресурсы и в областном бюджете – уже почти миллиард триста в этом году, только из областного бюджета, будут направлены на проекты по благоустройству. <…> Настораживает, что часто проекты благоустройства становятся маленьким подвигом, как управленческим, так и строительным, мы общими усилиями, особенно федеральные программы, вытягиваем для того, чтобы сделать в срок и качественно. <…> Прошу оценить планы на 2024-2025 годы. Если чувствуете, что есть проблемы, лучше давайте мы заранее это учтём, — подчеркнул глава региона.

В 2022 году в Новосибирской области было благоустроено 185 объектов – 116 дворовых территорий и 69 общественных пространств. Важным достижением стало создание за счёт средств областного бюджета и бюджета города Новосибирска нового городского парка рядом с Ледовой ареной, площадью 18 гектар. Одновременно были профинансированы более 180 проектов благоустройства в рамках исполнения наказов депутатов Законодательного Собрания. Общий объём финансирования в рамках мероприятий по благоустройству составил более 1,7 млрд рублей.

В 2023 году запланировано благоустройство 412 объектов, общий объём финансирования работ составит более 2,2 млрд рублей. Только на благоустройство 271 объекта в Новосибирске в этом году направляется более 1,3 млрд рублей.

Будут благоустроены 115 дворовых территорий МКД, 70 общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 3 объекта-победителя всероссийского конкурса; 55 объектов в рамках проекта «Территория детства», 52 объекта г. Новосибирска и 3 объекта г. Бердска; 152 объекта в Новосибирске в рамках исполнения наказов депутатов Законодательного Собрания по благоустройству; а также 20 проектов благоустройства в Новосибирске, Бердске и Барабинске в рамках исполнения поручений uубернатора и gравительства Новосибирской области.

Сейчас работы на объектах благоустройства в самом разгаре, а на 12 общественных пространствах и 9 придомовых территориях – в Довольном, Кыштовке, Колывани, Оби и Новосибирске – работы уже завершены.