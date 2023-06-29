Новосибирская разработка водной беговой дорожки получила грант четыре миллиона рублей

Проект по разработке водной беговой дорожки для аквареабилитации новосибирской компании «Стилайв» получил федеральное финансирование. Об этом сообщили в Новосибирском областном инновационном фонде. Он стал одним из десяти победителей конкурса «Старт-СОПР» в рамках программы «Старт-1» и рекомендован к финансированию на 4 миллиона рублей.

Как рассказал научный руководитель проекта, генеральный директор ООО «Стилайв» Сергей Шляндин, полученный грант на НИОКР поможет разработать и создать прототип автономной беговой дорожки для реабилитации людей. Он уточнил, что в рамках работ по проекту уже изготовлена и введена в эксплуатацию водная беговая дорожка для аквареабилитации животных после травм. Она успешно используется в центре содержания и реабилитации животных.

Дорожка может использоваться для ранней реабилитации людей с тяжелыми формами поражения и травмами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЦНС, для поддержания физической формы пожилых людей после перелома шейки бедра, инфарктов и инсультов, для восстановления после соревнований и травм в спорте высоких достижений.

Всего на конкурс «Старт-СОПР» поступило 200 заявок из 57 субъектов РФ, из них рекомендованы к финансированию 10 заявок на сумму 39 млн рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Стилайв» создана в 2022 году в городе Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — производство печей, термокамер и печных горелок. Кроме этого. Компания занимается еще 24 видами деятельности. Единственным учредителем и руководителем компании является Сергей Шляндин. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 14 тысяч рублей, чистая прибыль — 3 тысячи рублей. Компания является участником Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ).

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