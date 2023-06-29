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Новосибирская разработка водной беговой дорожки получила грант четыре миллиона рублей

  • 29/06/2023, 18:19
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Новосибирская разработка водной беговой дорожки получила грант четыре миллиона рублей
Проект по разработке водной беговой дорожки для аквареабилитации стал одним из 10 победителей федерального конкурса.

Проект по разработке водной беговой дорожки для аквареабилитации новосибирской компании «Стилайв» получил федеральное финансирование. Об этом сообщили в Новосибирском областном инновационном фонде. Он стал одним из десяти победителей конкурса «Старт-СОПР» в рамках программы «Старт-1» и рекомендован к финансированию на 4 миллиона рублей.

Как рассказал научный руководитель проекта, генеральный директор ООО «Стилайв» Сергей Шляндин, полученный грант на НИОКР поможет разработать и создать прототип автономной беговой дорожки для реабилитации людей. Он уточнил, что в рамках работ по проекту уже изготовлена и введена в эксплуатацию водная беговая дорожка для аквареабилитации животных после травм. Она успешно используется в центре содержания и реабилитации животных.

Дорожка может использоваться для ранней реабилитации людей с тяжелыми формами поражения и травмами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЦНС, для поддержания физической формы пожилых людей после перелома шейки бедра, инфарктов и инсультов, для восстановления после соревнований и травм в спорте высоких достижений.

Всего на конкурс «Старт-СОПР» поступило 200 заявок из 57 субъектов РФ, из них рекомендованы к финансированию 10 заявок на сумму 39 млн рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Стилайв» создана в 2022 году в городе Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — производство печей, термокамер и печных горелок. Кроме этого. Компания занимается еще 24 видами деятельности. Единственным учредителем и руководителем компании является Сергей Шляндин. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 14 тысяч рублей, чистая прибыль — 3 тысячи рублей. Компания является участником Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ).

Ранее редакция сообщала, что горнолыжный курорт Пихтовый гребень в Тогучине получил грант на модернизацию.

Фото предоставлено Новосибирским областным инновационным фондом.

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Рубрики : Инновации Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : Новосибирский областной инновационный фонд инновации грант


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