Уборку семи улиц Новосибирска передадут на аутсорсинг

Мэрия Новосибирска планирует передать коммерческим организациям уборку улиц Жуковского, Кедровой, Кубовой, 1-го Мочищенского, Краснояровского и Дачного шоссе в Заельцовском районе, а также улиц Станционной в Ленинском районе города. Об этом сообщил РБК Новосибирск.

— Сейчас мэрия рассматривает разные варианты передачи улиц на содержание для улучшения качества выполнения работ, — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что с 2022 года мэрия Новосибирска начала работу по передаче на аутсорсинг мероприятий по уборке городских улиц. За основу муниципалитет взял опыт Территориального управления автодорог (ТУАД), который привлек к уборке дорог семь компаний-подрядчиков.

Стоит отметить, что тема качества уборки дорог является одной из ключевых в списке тем, за которые общественники, вышестоящие власти и горожане критикуют мэрию Новосибирска в целом и мэра в частности. Так, уже на минувшей неделе поднимался вопрос об образовании снежных завалов в центре города. Городские и областные депутаты, общественники неоднократно предлагали передать наведение порядка на городских улицах на аутсорсинг.

Ранее редакция сообщала о том, что ощутит ли город приток новой техники для уборки снега.