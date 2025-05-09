«И город узнал о Победе!»: в Новосибирске прошла акция, посвященная завершению Великой Отечественной войны

9 мая, в 6 часов утра, в Новосибирске на площади Свердлова прошла патриотическая акция «И город узнал о Победе!», которая собрала сотни новосибирцев.
Во время акции звучали архивные записи объявления, которое зачитывал в 1945 году Юрий Левитан, а также выступления первого секретаря обкома Михаила Кулагина, который в тот день выступал с балконе нынешнего здания правительства региона.
Кроме того, звучали воспоминания очевидцев, которые рассказывали, как узнали о завершении войны и песни военных лет.
Напомним, в 9 утра в Новосибирске начинается сбор участников, которые пройдут шествием «Бессмертного полка» по Красному проспекту. В 10.00 начнется торжественный парад после которого начнется акция.
По всему Новосибирску сегодня проходят торжественные мероприятия, а вечеров жителей и гостей города ждет салют.
Фото nsknews.info, автор: Ольга Хмелевская.
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