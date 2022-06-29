09 июня в Новосибирске прошла конференция «Управление валютой в условиях турбулентности 2022» для бизнеса.

Организаторы конференции, Финансовое ателье GrottBjorn, не случайно выбрали тему — весна 2022 для участников ВЭД выдалась непростой, ощутимая волатильность валютных пар, частичное закрытие финансовых рынков, нововведения в законодательные акты, ограничение импорта.

Спикер конференции: Олеся Соболева, руководитель Сибирского представительства GrottBjorn, эксперт по валютным операциям и прямого доступа на валютный рынок с 2014 года.

Мероприятие собрало представителей малого, среднего бизнеса и финансовых организаций. Каждый участник мероприятия смог пообщаться со спикером, задать свои вопросы и найти решение для своей «боли».

На конференции подробно разобрали, можно ли сегодня покупать и продавать доллары/евро/юани, возможно ли осуществлять сделки «с плечом», что такое режимы Today и Tomorrow, как работает SWAP, как в новых реалиях действовать экспортерам и импортёрам, что даёт прямой доступ на валютный рынок Московской биржи, и как получить доступ к ликвидности юридическому лицу.

Одним из вопросов от главных бухгалтеров был «Нужно ли нанимать отдельно человека для выполнения всех операций, которые возникают в процессе стратегии хеджирования». Олеся Соболева подробно объяснила, почему не нужно этого делать, и показала на примере, что отражение таких операций в учёте не составляет большого труда, и с этим справится любой сотрудник бухгалтерии.

В режиме реального времени на конференции разобрали кейс по страхованию валютных рисков импортного контракта суммой 300 тыс. $ на 120-дневный срок. За 4 месяца волатильность на валютном рынке может быть совершенно непредсказуемой, и в этой связи возможны колоссальные убытки. Участники конференции разобрались, как диагностировать валютный риск по импортному контракту, и разработали стратегию хеджирования по данному кейсу, рассчитав экономическую выгоду от операций на валютном рынке.

Олеся Собелева:

«В условиях турбулентности не стоит опускать руки, а наоборот, необходимо оперативно изучать, подключать и внедрять новые инструменты в бизнес-процессы, и получать прогнозируемые результаты».

Для получения подробной информации и запроса презентации по теме «Управление валютой в условиях турбулентности 2022» обращайтесь к организатору конференции – в Финансовое ателье GrottBjorn: marketing@grottbjorn.com или по телефону 88004420