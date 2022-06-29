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Для Новосибирска сформировали новый график начисления тарифов на тепло

  • 29/06/2022, 10:36
Автор:
новости Новосибирска
Он основан на методе альткотельной и рассчитан на 10 лет.

Губернатор Новосибирской области утвердил графики поэтапного равномерного доведения предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения — муниципальное образование городской округ город Новосибирск Новосибирской области, до уровней, определяемых в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность). Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Графики утверждены на 2022-2031 годы, расписаны по годам для каждой котельной и ТЭЦ города и начинают действовать со второго полугодия 2022-го.

Редакция направила запрос в департамент по тарифам Новосибирской области с просьбой уточнить, как установленная доля в графиках повлияет на цену за тепло для потребителей.

Напомним, в январе на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, которым утвержден переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Андрей Колмаков ранее заявлял, что резкого скачка цен на тепло горожане не ощутят: тариф сохранит умеренную динамику роста. Калькулятор стоимости тепла в ценовой зоне определил для Новосибирска динамику по формуле «инфляция +3,6%», но при поддержке региона процент удалость снизить до 2,9 — за счет предоставления СГК инвестиционного налогового вычета при условии реализации программы на теплосетях. В СГК также отмечали, что для новосибирцев рост стоимости услуг, исходя из норматива, не превысит 100 рублей за гигакалорию в год. Колмаков детально рассказывал, как изменится тариф после перехода Новосибирска на альткотельную.  Сейчас стоимость гигакалории тепла составляет 1505 рублей с НДС, со второго полугодия — 1606 рублей. За 10 лет тариф вырастет до 2441 рубль с НДС, что на 30% ниже предельной индикативной цены, которая установлена постановлением Минэнерго РФ. Для Новосибирска через 10 лет она должна быть 3450 рублей за гигакалориию с НДС.

Ожидалось, что Новосибирск перейдет на начисление тарифов на тепло по-новому в июле 2022 года. В апреле исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Павел Барило сообщал, что на старте проекта альткотельной ситуация с санкциями не сказалась.

 

Ранее редакция сообщала о планах СГК увеличить объем инвестиций в ремонты 2022 года. 

Фото pixabay — ri

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоснабжение инвестиции власть бизнес альткотельная


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