В Новосибирске прошла серия бизнес-игр «Время денег»

В процессе игры участники, которыми стали сотрудники различных областных ведомств и предприятий ОПК, рассматривали разные типовые финансовые ситуации и возможные варианты их развития, а также прорабатывали практические последствия принимаемых решений. Основной акцент был сделан на развитии навыков управления личным бюджетом, контроле долговой нагрузки, а также обеспечении финансовой безопасности и эффективном использовании банковских продуктов, чтобы накопить и приумножить свой капитал.
Одержала победу команда, которая первой смогла собрать сумму, нужную для осуществления финансовой цели.
— Игра позволяет получить практические навыки управления личными финансами, — отметил Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.
Своими впечатлениями об игре поделилась Юлия Деребеева, ведущий экономист ПО «Север»:
— Особенно интересно было искать способы закрывать выданные кредиты, учиться формировать финансовую подушку безопасности и пассивный доход. Считаю, что тренинги — один из лучших способов закрепить знания в этой области.
Фото предоставлено пресс-службой ПСБ, автор: Татьяна Зубко
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