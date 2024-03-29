В Новосибирске прошла серия бизнес-игр «Время денег»

В процессе игры участники, которыми стали сотрудники различных областных ведомств и предприятий ОПК, рассматривали разные типовые финансовые ситуации и возможные варианты их развития, а также прорабатывали практические последствия принимаемых решений. Основной акцент был сделан на развитии навыков управления личным бюджетом, контроле долговой нагрузки, а также обеспечении финансовой безопасности и эффективном использовании банковских продуктов, чтобы накопить и приумножить свой капитал.

Одержала победу команда, которая первой смогла собрать сумму, нужную для осуществления финансовой цели.

— Игра позволяет получить практические навыки управления личными финансами, — отметил Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.

Своими впечатлениями об игре поделилась Юлия Деребеева, ведущий экономист ПО «Север»: