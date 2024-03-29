Реконструкция сквера Демакова в Новосибирске обойдется в 260 млн рублей

Мэрия Новосибирска подготовила документы по реконструкции сквера Демакова в Советском районе. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

— Если пройдем экспертизу в этом году, то будем готовы приступить к проекту, —отметила Терешкова. — Предварительная стоимость проекта — 260 млн рублей.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что готовится подписание соглашения между АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (на 100% принадлежит муниципалитету. — Ред.) и департаментом культуры мэрии Новосибирска по развитию сквера на улице Демакова, асфальто-бетонной площадки и земли под ней. На заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета начальник департамента имущественных и земельных отношений мэрии Георгий Жигульский сообщил, что ООО «Городок», недавно выкупивший участок на Демакова, планирует построить там оздоровительно-развлекательный центр.

На пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что в мэрии был разработан проект, согласно которому зеленая зона занимает 2,5 гектара от общей площади участка в 4,8 гектара. Документ обсуждался и был одобрен депутатами и жителями, его утвердили в апреле 2020 года. Чтобы найти деньги на реализацию проекта, муниципалитет решил привлечь средства частного инвестора. Локоть уточнил, что 154 млн рублей, вырученные от продажи участка площадью 2,3 га, пойдут на создание зеленой зоны, а также будут направлены на разработку проекта реконструкции ДК «Академия». Работы по благоустройству в сквере планировалось начать в июне, а завершить осенью 2021 года.

Факт продажи участка без торгов возмутил депутатов и общественников. В итоге в апреле 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования прокурора области по делу об истребовании участка у инвестора и вернул его в собственность муниципалитета. В октябре 2022 года эта история заинтересовала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В июне 2023 года мэрия Новосибирска сообщила о том, что началась работа над проектно-сметной документацией благоустройства территории «Сквера Демакова». Проектно-сметные работы были оплачены из средств депутатов горсовета и Заксобрания.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Академгородке построят многофункциональный молодежный спортивный центр. Инициатором проекта является Салимов А.Р. Компания, связанная с предпринимателем, в 2021 году планировала построить оздоровительно-развлекательный центр в сквере Демакова.