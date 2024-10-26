В Новосибирске прошли общественные слушания по созданию парка «Усть-Тула»

Первое обсуждение концепции парка под рабочим названием «Усть-Тула» состоялось в июне 2023 года. Идею поддержали мэр Новосибирска и губернатор Новосибирской области. Сейчас идет разработка дизайн-проекта первой очереди парка.

Один из ключевых авторов концепции, главный эксперт муниципального учреждения «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Александра Архипова рассказала, что именно появится в новом парке и чем будет интересна территория.

Так, в качестве точек притяжения в «Усть-Туле» создадут долинный дендропарк, построят экотропу, на острове — реплику острога, на правом берегу Тулы — интерактивную экспозицию «Верфь», посвященную реке, реплику сибирской слободы с ремесленными мастерскими, фестивальную поляну для масштабных мероприятий, яхт-клуб, кемпинг, скалодром (ледодром), вышки для любителей наблюдать за птицами и многое другое. Внутрипарковый транспорт предполагается также в экостиле с использованием лошадей, велорикш или электромобилей. Столь разнообразное наполнение, уверены разработчики, позволит сделать парк интересным для жителей с любыми интересами и увлечениями. Александра Архипова особо подчеркнула, что в основу концепции авторы заложили принципы максимального сохранения растительных сообществ на этой территории и наименьшего вмешательства в жизнь животных и птиц, живущих в этой зоне. К примеру, даже вечернее освещение дорожек в парке предполагается сделать таким, чтобы свет падал строго вниз, не мешая гнездящимся на территории пернатым.

— В проекте не принималось и не будет приниматься ни одного случайного решения. Все вопросы рассматриваются комплексно: исследования, заключения экспертов, внимание к мнениям горожан. Базовая идея — это парковый туристический комплекс и ноопарк для детей и взрослых. Мы постарались учесть самые разные уровни вовлечения посетителей: от простого базового отдыха до серьезных исследований. Например, добавили в проект смотровые башни для наблюдений за птицами. Символом будущего парка мы предлагаем выбрать зимородка — эта птица часто встречается в устье Тулы, цвет оперения совпадает с цветами геральдики Новосибирска, можно это использовать в цветовом дизайне всех локаций, — пояснила Архипова.

Концепция парка и его наполнение у участников обсуждения особых вопросов не вызвали. Горожан беспокоило, не приведет ли обустройство парка на этой территории и необходимость прокладывать проезды к рубке части деревьев и другим нарушениям естественной жизни природной составляющей. Разработчики объяснили, что вмешательство человека затронет очень малую часть природного комплекса. На большей части не будет никаких объектов, в то же время само создание парка позволит облагородить территорию и обеспечить постоянный уход и безопасность.

Наиболее дискуссионными оказались вопросы транспортной доступности и ликвидации незаконных самостроев на территории предполагаемого парка. По поводу самостроев, директор МАУ «ЦУП КГБ» Игорь Долозов пояснил, что после недавнего разграничения этой муниципальной территории вопросом занимается его организации, в соответствующие природоохранные органы направлены письма с требованием сноса незаконных строений.

Что касается подъездных дорог и транспортной доступности парка, то жители частного сектора высказали опасение, что в случае некачественной проработки данного вопроса может возникнуть транспортный коллапс на территории их проживания. Через частный сектор будут проезжать сотни машин, а улицы, в случае закрытия проездов, но сохранения проходов в парк, станут стихийными парковками.

Разработчики проекта пояснили, что основной точкой входа в парк станет станция метро «Спортивная». Кроме того, предложено перекрыть автомобилям въезд в парк со стороны частного сектора и расширить имеющуюся парковку у парка «Бугринская роща». На вопрос, достаточно ли будет этих мер, авторы концепции пояснили, что на этапе разработки проектно-сметной документации данные вопросы могут быть проработаны при помощи транспортного моделирования.

Вопросы, на которые авторы проекта ответить не успели, а также все вновь возникающие пожелания предложено решать в рамках рабочей группы, созданной при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Следующее общественное слушание по проекту парка запланировано на 2025 год.