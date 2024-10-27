Жители Выборной в Новосибирске вышли на митинг с требованием построить школы

В Новосибирске прошел митинг из-за переполненных школ и нехватки культурно-досуговых мест. Несколько десятков человек собрались возле одного из домов на улице Выборной. Акция была согласована с властями.

Рядом с местом проведения акции жители района выставили плакаты: «Бюджет принял горсовет, Деньги есть, а школы нет», «Вокруг пивнушки и винотеки, а где бассейн и библиотеки», «В одну смену учиться — успеха в жизни добиться» и другие.

Кроме того, активисты высказались категорически против возможного строительства дороги через Инюшенский бор.

Участники митинга подписали резолюцию, в которой изложены их требования. Документ будет отправлен во все органы региональной власти.

Напомним, в 2018 году горожане выбрали Инюшенский бор для включения в нацпроект «Формирование комфортной городской среды». В планах облагородить территорию от ул. Выборной до реки Камышенки.

В 2023 году мэрия Новосибирска разработала дизайн-проект благоустройства Инюшенского бора. В ноябре он был представлен на публичные обсуждения, но не прошел их.

10 июня завершилось онлайн-голосование по выбору варианта благоустройства Инюшенского бора в Новосибирске. В нем приняли участие более 2 тысяч человек. Больше половины проголосовавших новосибирцев считают, что в бору нужно лишь обновить зеленые насаждения. За этот вариант проголосовали 1216 горожан.

Ранее редакция рассказывала, что общественники призывают «отменить» День первокурсника в Новосибирске.