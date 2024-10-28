За содержанием дорог Новосибирска мэрия вводит тройной контроль

В связи с организационно-штатными изменениями в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Управление дорожного строительства» в сентябре текущего года создан отдел содержания автомобильных дорог. Наряду с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов (округа по районам) он будет осуществлять оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения в границах города. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе муниципалитета.

— Сотрудники отдела будут систематически проверять состояние автомобильных дорог города на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов РФ, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, —уточняется в ответе.

Отдел состоит из 12 сотрудников, включая начальника отдела. В настоящее время ведется подбор и прием на работу специалистов и осуществляется материально-техническое обеспечение отдела.

Напомним, о создании отдела на оперативном совещании в правительстве сообщал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. При этом в муниципалитете уже несколько лет существует отдел муниципального контроля за обеспечением и сохранностью автодорог. Его возглавляет Евгений Антонов – ранее замначальника ГУБО.

В мэрии также отметили, что проект постановления регламента содержания дорог разработан. При проведении этой работы рассматривались все действующие регламенты ведущих городов России, а также нормативные документы.

— После утверждения указанного проекта будут конкретизированы функции и полномочия отдела содержания автомобильных дорог, — подчеркивается в ответе.

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