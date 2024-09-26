Илья Поляков вошел в состав фракции «Новые люди» в региональном парламенте

На сессии регионального парламента Новосибирской области Валерий Ильенко сообщил, что фракция партии «Новые люди» в Заксобрании пополнилась еще одним депутатом. В нее вступил девелопер Илья Поляков. Сейчас фракция в региональном парламенте состоит из четырех человек.

— Многие из вас уже видели новости, что депутаты из объединения «Лига эффективности» подали официальное уведомление о создании в Совете депутатов Новосибирска фракции «Новые люди». На ближайшей сессии Законодательного собрания я также намерен войти в состав фракции «Новых людей» в областном парламенте, — сообщал ранее в своем телеграм-канале Илья Поляков.

В седьмом созыве регионального парламента работает 6 фракций: «Единая Россия» (46 человек), КПРФ (13), «Новые люди» (4), ЛДПР (6), «СРПЗ» (2), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2), а также трое независимых депутатов: Константин Антонов, Вячеслав Илюхин и Михаил Федорук. Ранее в список независимых входил Илья Поляков.

Напомним, о том, что депутаты горсовета от «Лиги эффективности» — Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев сформировали в горсовете фракцию партии «Новые люди» стало известно в середине сентября. В июне горсовет внес изменения в регламент, согласно которым стало возможно формировать фракции численностью от трех человек. Игорь Украинцев находится в СИЗО, по обвинению в получении взятки. На этой неделе ему продлили срок задержания до конца сентября.

Выборы в восьмой созыв регионального парламента возможно пройдут в сентябре 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что единороссы получили большинство мандатов на сентябрьских выборах в Новосибирской области.