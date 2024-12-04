Работая с мигрантами, новосибирские застройщики уронили престиж профессии

Новосибирский застройщик, гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский поддержал инициативу правительства по ужесточению миграционной политики. Даже несмотря на усиление кадрового дефицита в строительной отрасли. Девелопер считает, что к проблемам, связанным с мигрантами, можно отнести не только формирование иноязычной, и далеко не всегда культурно адекватной среды, но и падение престижа профессии строителя.

— Работая с мигрантами, мы избаловали до крайности своих детей. Строительство на протяжении столетий было престижным ремеслом, а сейчас уважением к мастеровым в нашем обществе растворилось, — заявил Белокобыльский в интервью BFM-Новосибирск.

По его словам, при освобождении вакансий на строительном рынке их начнет занимать молодежь. Хотя застройщик признает, что этот процесс потребует времени и более серьезных затрат со стороны рынка, учебных заведений, а также профильных госструктур. В частности, застройщик пояснил, что по разным специальностям сейчас зарплаты в строительстве растут до 70%, и составляют от 100 тысяч рублей.

Впрочем, не исключено, что дефицит с кадрами в ближайшей перспективе сгладит сокращение строительного рынка. Из-за роста ставок, ужесточения требований по ипотеке застройщикам приходится очень резко «переобуваться».

— Все наши компетенции по пониманию рынка, поведения людей, они обнулены. Сейчас всех снова вернули на стартовую площадку, и абсолютно все — и опытные, и новички — начинают сначала, — констатировал Белокобыльский. — Мы входим в свирепую перезагрузку. … Нам, застройщикам, придется очиститься от 99% привычек и стереотипов. Тот, кто это сделает, тот войдет в будущее.

Напомним, только за 8 месяцев 2024 года новосибирские компании, работающие в сфере «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» заявили на платформе hh.ru более 12 тысяч вакансий. Это составляло 6,4% от общей потребности в кадрах в регионе. Наиболее востребованы у застройщиков были инженеры-конструкторы и проектировщики (5,9% предложений о работе), инженеры ПТО (5,6%), менеджеры по продажам (5,4%), водители (4,4%), прорабы (4,3%), машинисты (4,1%) и разнорабочие (3,6%). Средняя зарплата в стройке на тот момент выросла до 102 тысяч рублей.

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