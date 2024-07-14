В Новосибирске проходит гастрофестиваль «В Сибири – Есть!»

На Михайловской набережной сегодня пройдет третий финальный день масштабного события, объединявшего представителей гастрономического и туристического направлений из разных городов России: фестиваль «В Сибири – Есть!».

Кроме того, в фестивали принимают участие кулинарные команды районов Новосибирской области, а также местные товаропроизводители, которые представляют свою продукцию.

Центральный округ столицы региона приготовил пельмени «Новосибирские», Советский район – грибную похлебку «Академическую», Ленинский и Кировский районы —фирменное сало и котлеты из судака, Сузунский район — медовый фреш и малосольные огурцы, Маслянинский район — вареники с лесным дикоросом пучкой, Мошковский район — кашу из пшеницы с обжаренными груздями и запечённой перепелкой.

Сегодня, 14 июля в рамках фестиваля пройдет форум кондитеров, конкурс по выбору лучшего сыра, а также выставка-конкурс туристического сувенира. Дизайнеры соберутся на круглый стол «Современное прочтение культурного наследия региона в дизайне одежды», а предпринимателей, интересующихся онлайн-торговлей приглашают на круглый стол «Возможности маркетплейсов для развития бизнеса HoReCа».

Горожане и гости Новосибирска на гастрофестивале могут попробовать блюда от шеф-поваров из разных регионов страны.