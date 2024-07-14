Водитель сбил лося на дороге под Новосибирском

В ночь с 13 на 14 июля на трассе К-19 произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил лося. Затем машины вынесло в кювет и она врезалась в дерево, сообщила пресс-служба ГАИ.
Водитель автомобиля получал травмы разной степени тяжести. Спустя несколько часов он скончался в лечебном учреждении, — уточнили в ГАИ.
Как сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области, сбитый лось также погиб.
Ранее редакция сообщала о том, что водителю, сбившего лося на трассе в Новосибирской области, выписали штраф 80 тысяч рублей.
Фото аварии предоставлено пресс-службой ГАИ, фото сбитого лося из телеграм-канала Минприроды Новосибирской области.
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