Водитель сбил лося на дороге под Новосибирском

В ночь с 13 на 14 июля на трассе К-19 произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил лося. Затем машины вынесло в кювет и она врезалась в дерево, сообщила пресс-служба ГАИ.

Водитель автомобиля получал травмы разной степени тяжести. Спустя несколько часов он скончался в лечебном учреждении, — уточнили в ГАИ.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области, сбитый лось также погиб.

Ранее редакция сообщала о том, что водителю, сбившего лося на трассе в Новосибирской области, выписали штраф 80 тысяч рублей.