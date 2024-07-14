В парке «Арена» в Новосибирске открыли новую баскетбольную площадку

В парке «Арена» увеличилось количество спортивных зон.

— Блокшоты, трехочковые, данки и перехваты станут чаще и комфортнее на новых полях, — сообщила дирекция городских парков Новосибирска.

Новые спортивные площадки открыты для всех желающих.

Напомним, что благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Для парка расчистили прибрежную полосу. Подрядчиком работ выступило ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

В парке «Арена» также работают две детские игровые площадки, детская полоса препятствий, еще одна баскетбольная площадка, 6 волейбольных полей с песчаным покрытием, которые также можно использовать для зимнего волейбола, а также площадка для воркаута с тренажёрами, бетонный скейт-парк и памп-трек.

Ранее редакция сообщала о том, что территорию городского пляжа вернут Новосибирску.