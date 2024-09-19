В Новосибирске проходят праздничные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Арнольда Каца

С 18 сентября в столице Сибири начались торжественные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения одного из выдающихся дирижеров и педагогов нашей страны, создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца.

На торжественной церемонии в Новосибирской государственной филармонии первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов открыл выставку «Кац 100 – Легенда. Путь. Наследие» в Концертном холле ГКЗ имени А.М. Каца.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что торжественная церемония празднования 100-летия Арнольда Каца дала старт юбилейному марафону, который включает в себя праздничные концерты, открытие музейных экспозиций и фотовыставок, просветительские программы, премьерные показы документального и мультипликационного фильмов.

В Новосибирском метрополитене можно прокатиться в брендированном вагоне поезда, где находится экспозиция «Вся жизнь дирижера как музыка», посвященная юбилею Арнольда Каца.

Кроме того, на музейных площадках Новосибирска можно встретить выставочные проекты, посвященные этой важной дате.

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» представит для своих гостей комплексную выставку «Музыка вне времени. К 100-летию Арнольда Каца», а Новосибирский краеведческий музей — выставку «Арнольд Кац. 100 лет со дня рождения». Музей города Новосибирска посвятит целый ряд экскурсий местам жизни и творчества Арнольда Михайловича.

Не останется в стороне и телевидение. Так, телеканалы ГТРК и ОТС продемонстрируют докфильм «Арнольд Кац. К столетию маэстро». А воспитанникам региональных музыкальных школ покажут мультфильм «Играем в оркестр».