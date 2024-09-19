В Новосибирске суд признал гражданина Украины виновным в производстве наркотиков

Новосибирский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина Украины, который занимался незаконным производством наркотиков.
Суд выбрал ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Установлено, что в 2023 году мужчина прибыл Россию с намерением перевезти семью. В столице Сибири он совместно с неизвестным произвел 34,5 килограмм наркотического средства.
– Для аренды дома — лаборатории по производству наркотика он использовал поддельный паспорт гражданина РФ, – говорится в сообщении ведомства.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что теплицы с марихуаной пропололи полицейские во огороде частного дома под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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