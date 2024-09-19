Водителю кроссовера, придавившему женщину у подъезда, вынесли приговор в Новосибирске

В Новосибирске суд огласил приговор 72-летнему виновнику ДТП, по чьей вине женщина получила тяжкий вред здоровью. Инцидент произошел у дома №11 на улице Ватутина днем 25 марта и попал на видеокамеры домофона.

На кадрах видно, что припаркованный во дворе автомобиль Toyota Highlander сдает назад и несется прямо на подъезд. В это время из открывающейся двери и выходит пожилая пара. Машина на полном ходу сбивает женщину и придавливает ее к двери. Мужчина подбегает к водителю и начинает стучать ему в дверь. После того, как кроссовер отъезжает, сибирячка падает без чувств.

Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию городской больницы № 34. Врачи спасли ей жизнь, однако, попавшую под удар кроссовера ногу спасти не удалось.

В судебном заседании мужчина свою вину признал и раскаялся. До суда он выплатил пострадавшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако избежать наказания виновнику аварии не удалось.

— Приговором суда Алексей Гусев признан виновным. С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, мнения представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, возмещения морального вреда, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года, —рассказали в Ленинском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что 65-летний водитель Dodge получил смертельные травмы после лобового столкновения со встречной Toyota на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.