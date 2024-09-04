В Новосибирске распределили разрешения на добычу косули и лося

Мнприроды Новосибирской области провело процедуру распределения разрешений на добычу косули сибирской и лося методом случайной выборки через информационную систему «Охота» подсистемы ГИС «МАИС». Как подчеркивают в ведомстве, речь идет о добыче на территории региональных общедоступных охотничьих угодий в сезоне охоты 2024-2025 гг.

— Компьютерная программа случайным образом отобрала номера заявок из общего количества поданных в соответствии с количеством разрешений на добычу охотничьих ресурсов, подлежащих распределению, — пояснили в министерстве.

На предстоящий сезон охоты распределено 304 особи косули сибирской и 26 особей лося.

Срок охоты на лося в Новосибирской области начинается с 15 сентября 2024 года по 10 января 2025 года, на косулю сибирскую —с 1 октября 2024 года по 10 октября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть человек осуждены за браконьерство в заказнике под Новосибирском.