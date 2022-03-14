В Новосибирске растет популярность технологий «умного» дома

Количество сим-карт МТС для интернета вещей (IoT) в датчиках городского и жилищного хозяйства Новосибирска по итогам 2021 года выросло в 1,5 раза. Об этом сообщил в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук. По его словам, сегодня 60% от общего числа IoT сим-карт МТС участвуют в интернете вещей ЖКХ.

Наибольшую долю в сегменте телеучета данных ЖКХ — 40% — занимают сим-карты в придомовых датчиках тепла и электросчетчиках. Доля в 30% принадлежит сим-картам МТС, установленным в системах водоснабжения. Около 20% приходится на долю удаленного контроля за сотрудниками и транспортными средствами ЖКХ предприятий Новосибирска. Оставшиеся 10% занимают датчики охранно-пожарной сигнализации и системы удаленного контроля доступа на территорию.

Сим-карты МТС обеспечивают удаленный мониторинг системы водо- и энергоснабжения в ЖКХ Новосибирска: передают в онлайн-режиме с объектов по защищенным каналам связи данные о расходе тепла, воды и электроэнергии. Использование умных приборов позволяет коммунальщикам непрерывно получать информацию о состоянии объектов, фиксировать все отклонения в работе и благодаря этому предотвращать любые аварийные ситуации.

— Мы видим, как быстро новосибирский ЖКХ наращивает потребление IoT-сервисов МТС, которые снижают аварийность и сокращают затраты компаний и потребителей в среднем на 25%. Поэтому в зданиях жилых домов и школ, детских садов и больниц работает все больше телеметрического оборудования с сим-картами МТС. А наше комплексное решение «Цифровой водоканал» поможет компаниям ЖКХ быстрее выявлять факт аварий и позволит в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения, — говорит Александр Соловенчук.

В Новосибирске мониторят коммунальные ресурсы с оборудованием МТС такие крупные организации как АО «НовосибирскЭнергосбыт», МУП Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», МУП «Теплоэнергоресурсосбережение», ООО СГК (СИБЭКО), ООО «УК «На Державина», ФГБУ ЖКУ Новосибирского научного центра (ННЦ), ЗАО «УК «СПАС-Дом» и другие. В общей сложности более 30 000 сим-карт обеспечивают работоспособность инфраструктуры крупнейшего города Сибири. Интернет-трафик, ежемесячно передаваемый этими организациями в сети IoT, увеличился в 2,5 раза по сравнению с январем 2021 года.