Заместителем управляющего Новосибирским отделением Сбербанка назначена Екатерина Устинова

Екатерина работает в банковской сфере более 13 лет. За это время она прошла путь от старшего экономиста Иркутского отделения до заместителя управляющего Кемеровским отделением Сбербанка. За время ее работы в должности заместителя управляющего были обеспечены лидирующие позиции Розничного блока на основных рынках региона, при ее непосредственном участии успешно реализованы проекты по транспорту и цифровизации региона, внедрена «Карта жителя Кузбасса».

Екатерина награждена Почетной грамотой Сибирского банка, а также медалью «За вклад в развитие Кузбасса».

Окончила Иркутский государственный университет по специальности «Менеджмент», Колледж Мэрилендского университета по специальности «финансовый менеджмент», а также успешно завершила обучение по программам Сбербанк-500 и Лондонской бизнес-школы.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: