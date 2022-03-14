В Корпорации МСП рассказали о правилах моратория на проверки бизнеса до конца 2022 года

Корпорация МСП продолжит контролировать соблюдение моратория и выявлять факты необоснованных проверок, заявил генеральный директор организации Александр Исаевич.

— Если к предпринимателям пришли с незаконной проверкой, то необходимо написать обращение на «Сервис 360°». Мы будем разбираться по каждому случаю и связываться с контрольно-надзорными органами», — подчеркнул Александр Исаевич.

Согласно решению правительства, устанавливается не только мораторий на проверки, но и определяется перечень исключений, рассказали в Корпорации МСП. Внеплановые проверки возможны при согласовании с прокуратурой и допускаются при непосредственной угрозе и наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне и безопасности страны, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также при согласовании с прокуратурой можно проводить проверки, если были выявлены индикаторы риска на объектах чрезвычайно высокого и высокого рисков, и в ряде других случаев. Без согласования с надзорным ведомством проверку можно провести по поручению президента или правительства.

Под мораторий не попадают дошкольные учреждения, школы, лагеря, организации отдыха, оздоровления и общественного питания детей, роддома, перинатальные центры, организации социальных услуг с проживанием, деятельность по водоподготовке и водоснабжению в части санитарного и пожарного надзора.

Если к 10 марта были начаты и не закончены проверки, они должны быть завершены до 18 марта. Исключение составляют ситуации, когда обнаружены нарушения, влекущие угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, объяснили в Корпорации МСП. До 16 марта контрольные органы должны принять решения об отмене ранее запланированных проверок, до 21 марта — внести изменения в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Корпорация МСП проверит соблюдение требований и адресно проинформирует предпринимателей, для которых проверки не отменяются, чтобы они могли подготовиться.