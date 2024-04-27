В Новосибирске растет рынок апартаментов

— Повышенный спрос в этом секторе фактически коммерческой недвижимости обусловлен в столице Сибири высоким интересом арендаторов на отдельные построенные комплексы апартаментов и высоким ростом цены продажи сразу после ввода, — рассказывает в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — А также хорошей локацией проектов и ожиданием прибыльного «ленивого бизнеса», обещанного управляющими компаниями.

Одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала апартаментов — их местоположение. Гостям и жителям комплекса должно быть удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея под рукой доступ к нужным сервисам.

Популярность проекта ГК «Расцветай» «Тайм Парк Апартаменты» обусловлена несколькими факторами: расположением на центральной магистрали — Красном проспекте — рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» и разумной стоимостью квадратного метра, от 144 тысяч рублей.*

Управлением «Тайм Парк Апартаментов» занимается профессиональная сервисная компания «ГОСТИНИЦ.NET». Управляющая компания дает инвесторам возможность ежемесячного дохода до 50 тысяч рублей без необходимости личного участия в процессе управления апартаментами.**

«ГОСТИНИЦ.NET» выполняет ремонтно-отделочные работы, комплектацию лота мебелью и техникой под ключ, ищет арендаторов и следит за материально-техническим состоянием недвижимости. Даже находясь в другом городе собственнику лота можно не волноваться за сохранность имущества.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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* Цена актуальна на момент публикации.

* *Подробности по телефону +7(383) 255-00-83 в офисах продаж компании.