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В Новосибирске растет рынок апартаментов

  • 27/04/2024, 15:14

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В Новосибирске растет рынок апартаментов
В марте доля апартаментов в общем количестве проданных жилых помещений и апартаментов превысила 14%.

— Повышенный спрос в этом секторе фактически коммерческой недвижимости обусловлен в столице Сибири высоким интересом арендаторов на отдельные построенные комплексы апартаментов и высоким ростом цены продажи сразу после ввода, — рассказывает в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — А также хорошей локацией проектов и ожиданием прибыльного «ленивого бизнеса», обещанного управляющими компаниями.

Одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала апартаментов — их местоположение. Гостям и жителям комплекса должно быть удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея под рукой доступ к нужным сервисам.

Популярность проекта ГК «Расцветай» «Тайм Парк Апартаменты» обусловлена несколькими факторами: расположением на центральной магистрали — Красном проспекте — рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» и разумной стоимостью квадратного метра, от  144 тысяч рублей.*

В Новосибирске растет рынок апартаментов

Проект ГК «Расцветай» не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит проекту привлекательность на рынке аренды.

Управлением «Тайм Парк Апартаментов» занимается профессиональная сервисная компания «ГОСТИНИЦ.NET». Управляющая компания дает инвесторам возможность ежемесячного дохода до 50 тысяч рублей без необходимости личного участия в процессе управления апартаментами.**

«ГОСТИНИЦ.NET» выполняет ремонтно-отделочные работы, комплектацию лота мебелью и техникой под ключ, ищет арендаторов и следит за материально-техническим состоянием недвижимости. Даже находясь в другом городе собственнику лота можно не волноваться за сохранность имущества.

РасцветайОфис продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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