В Новосибирске растёт спрос на организаторов свадеб

Рынок свадебных услуг в Новосибирске переживает настоящий бум: все больше пар кроме декораторов, ведущих, фотографов, видеографов и визажистов, нанимают еще и организаторов, которые должны решать все вопросы и всех координировать. Еще пять лет назад в регионе такие услуги оказывали десятки специалистов, сейчас счет идет на сотни. Infopro54 поговорил с тремя новосибирскими организаторами свадеб, чтобы узнать, почему эта профессия стала востребованной, почему в ней почти нет мужчин, и насколько сильно реальность отличается от известного голливудского фильма.

Как приходят в профессию

Лина Хикматулина, работающая организатором свадеб с 2018 года, рассказывает, что пришла в профессию после собственной свадьбы:

— Мне очень понравилось всё организовывать на своей свадьбе. Конечно, были ошибки какие-то, и сейчас бы я сделал иначе, но я поняла, что это моё. После обучения в новосибирской школе организаторов свадеб я начала работать в этой сфере, — говорит Лина Хикматулина .

Анна Гетман с 12-летним стажем отмечает, что мода на профессиональных организаторов появилась после выхода фильма «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес:

— Первые школы организаторов появились в Москве, затем эта волна докатилась до Новосибирска. Мы с подругой прошли обучение и начали с организации свадеб для друзей. Сколько свадеб в нашем «портфеле», точно не скажу. Считать перестали после трехсот. Действительно, спрос на услуги организаторов растет. Раньше организацией свадьбы занимались, как правило, сами невесты. Сейчас многие девушки все-таки хотят праздника, а не административной нагрузки, — объясняет Анна Гетман.

Почему среди организаторов свадеб нет мужчин

Организатор свадеб — преимущественно женская профессия. Мужчины на свадьбах тоже работают. Их много среди ведущих, ди-джеев, фотографов, видеографов. Есть стилисты и визажисты мужчины. Но организацию всего «свадебного переполоха» берут на себя именно женщины.

— Все-таки свадьба — это женская сфера. Всегда организацией свадеб занимались невесты. Они продумывали детали, выбирали всё от ресторана до цвета декора. Женихи не так активно в этом участвуют. Женщине всё это ближе и понятнее. Кроме того женщинам, наверное, более свойственна эмпатия, а она очень нужна в нашем деле. Многозадачность и гибкость тоже важны и эти качества тоже больше присуще женщинам. И потому так сложилось, что организаторы свадеб это преимущественно женщины, — говорит Ирина Казнова.

Самые сложные моменты на свадьбах

Организаторы свадеб говорят, что идеальные свадьбы бывают только в кино. Человеческий фактор — самый сложный элемент в любом торжестве.

— Мы можем идеально всё организовать и рассчитать, но не можем предугадать поведение каждого гостя. У любого организатора, я думают, бывали случаи, когда приходилось успокаивать излишне разгорячённых гостей, чтобы не испортить праздник», — говорит Лина Хикматулина.

Среди проблем и вопросов, которые чаще всего приходится решать по ходу свадебного торжества, организаторы называют резко испортившуюся погоду, вышедшую из строя технику, задержку выдачи блюд.

— Наша главная задача — чтобы невеста не заметила никаких недочётов. Дождь пошёл? Мы быстро перестраиваем фотосессию. Блюдо задерживается? Решаем вопрос, пока молодые этого не увидели. Идеальных свадеб не бывает, но организатор делает так, чтобы все проблемы решались за кулисами, — говорит Анна Гетман.

«Спасательный чемоданчик» организатора

Все опрошенные эксперты подтвердили, что у каждого организатора свадеб есть так называемый «спасательный чемоданчик». В фильме «Свадебный переполох» у героини Дженнифер Лопес была сумка, в которой всегда были всякие нужные мелочи — от фонарика до супер-клея. В реальной жизни сумочкой организаторы не обходятся.

— Это действительно чемоданчик. В сумку женскую все нужное просто не поместится. На свадьбе многое может пригодиться: шпильки, ножницы, нитки с иголкой, дезодоранты, духи, влажные салфетки, средства гигиены, лекарства, пластырь, пауэбанк для зарядки телефона и многое другое, — объясняет Анна Гетман.

Перспективы профессии

Организаторы свадеб считают, что сейчас рынок перенасыщен специалистами, прошедшими краткосрочные курсы. Профессия популярна, многим она представляется красивой и легкой. Но остаются в этом бизнесе не все.

Участники рынка подтверждают, что спрос на профессиональных организаторов продолжает расти, и ожидают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе тренд сохранится.