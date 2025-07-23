На завершение четвертого моста через Обь в Новосибирске выделено 2,8 млрд рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об изменении существенных условий концессионного соглашения на строительство четвертого моста через Обь. Оно предусматривает выделение ООО «Сибирской концессионной компании» (входит в ГК «ВИС») 2,8 млрд рублей.

— О предоставлении Концедентом Концессионеру части капитального гранта (дополнительного финансирования) в размере 2 845 446 287 руб., соответствующем размеру части средств капитального гранта (дополнительного финансирования), возвращенной концессионером концеденту и перечисленной в федеральный бюджет, а именно — 2 845 446 287 руб., в целях строительства мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, — говорится в документе.

Однако в ГК «Вис» отметили, что выделенные средства не являются дополнительным финансированием. Эти средства — оставшаяся часть капитального гранта по проекту строительства четвертого моста через Обь.

— Размер финансовых обязательств концедента (региона) перед концессионером (Группа «ВИС») не увеличился и остался прежним Фактически, это выплата задолженности за 2022 год в рамках 7,2 млрд рублей, выделенных Правительством Российской Федерации для компенсации удорожания стоимости строительства по постановлению Правительства РФ от 31.12.2021 № 2594, — рассказали в компании.

Ранее концессионер заявлял, что после получения гранта намерен увеличить число рабочих на стройплощадке с 360 до 1 тыс. человек. По словам гендиректора Группы «ВИС» Сергея Юдина, если деньги будут доведены, то основной этап строительства будет завершен до конца года.

В 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство четвёртого моста через Обь, предложив наиболее выгодные условия по двум ключевым параметрам: федеральный грант и минимальный гарантированный доход. Изначально стоимость проекта оценивалась в 26,277 миллиарда рублей. Планировалось завершить строительство к концу 2022 года, но сроки неоднократно сдвигались. За время работ стоимость проекта увеличилась на 9 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс региона подал очередной иск к концессионеру четвертого моста.