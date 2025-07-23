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На завершение четвертого моста через Обь в Новосибирске выделено 2,8 млрд рублей

  • 23/07/2025, 18:19
Автор: Оксана Мочалова
Мост через Обь
Его строительство началось в 2017 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об изменении существенных условий концессионного соглашения на строительство четвертого моста через Обь. Оно предусматривает выделение ООО «Сибирской концессионной компании» (входит в ГК «ВИС») 2,8 млрд рублей.

— О предоставлении Концедентом Концессионеру части капитального гранта (дополнительного финансирования) в размере 2 845 446 287 руб., соответствующем размеру части средств капитального гранта (дополнительного финансирования), возвращенной концессионером концеденту и перечисленной в федеральный бюджет, а именно — 2 845 446 287 руб., в целях строительства мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, — говорится в документе.

Однако в ГК «Вис» отметили, что выделенные средства не являются дополнительным финансированием. Эти средства — оставшаяся часть капитального гранта по проекту строительства четвертого моста через Обь.

— Размер финансовых обязательств концедента (региона) перед концессионером (Группа «ВИС») не увеличился и остался прежним Фактически, это выплата задолженности за 2022 год в рамках 7,2 млрд рублей, выделенных Правительством Российской Федерации для компенсации удорожания стоимости строительства по постановлению Правительства РФ от 31.12.2021 № 2594, — рассказали в компании.

Ранее концессионер заявлял, что после получения гранта намерен увеличить число рабочих на стройплощадке с 360 до 1 тыс. человек. По словам гендиректора Группы «ВИС» Сергея Юдина, если деньги будут доведены, то основной этап строительства будет завершен до конца года.

В 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство четвёртого моста через Обь, предложив наиболее выгодные условия по двум ключевым параметрам: федеральный грант и минимальный гарантированный доход. Изначально стоимость проекта оценивалась в 26,277 миллиарда рублей. Планировалось завершить строительство к концу 2022 года, но сроки неоднократно сдвигались. За время работ стоимость проекта увеличилась на 9 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс региона подал очередной иск к концессионеру четвертого моста.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост


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