Спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирске сократился вдвое

За первое полугодие 2025 года спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирске упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru. При этом на регион приходится 26% всех вакансий в Сибири, где требуется знание китайского языка. Это самый большой показатель в округе.

Вакансии со знанием китайского языка чаще всего открываются в отраслях «Услуги для бизнеса» (10%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Образовательные учреждения» (по 9%). Самыми востребованными среди таких специалистов стали менеджеры по логистике и ВЭД (13% от всех вакансий с данным навыком), переводчики (12%), менеджеры по продажам и по работе с клиентами, менеджеры по закупкам (по 11%) и педагоги (7%).

Средние предлагаемые зарплаты для специалистов со знанием китайского языка в Новосибирской области составляют 100 тыс. рублей. Для сравнения, в Республике Хакасия — 244 тыс рублей. Наименее конкурентные зарплатные предложения — в Омской области (50,5 тыс. руб.) и Кемеровской области (50 тыс. руб.).

По данным Минтруда Новосибирской области, доля иностранной рабочей силы в общей численности занятых в экономике региона составляет 3,9%. В 2025 году о потребности в привлечении иностранных работников заявили 78 работодателей и заказчиков работ (услуг). Заявки поступали в том числе и от малого и среднего бизнеса.

Чаще всего трудоустройство иностранных работников из стран с визовым порядком въезда приходится на обрабатывающие производства (31,5%), строительство (22,7%), торговлю (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и административную деятельность (4,7%).

Ранее редакция сообщала, что португальский и казахский языки набирают популярность у новосибирцев.