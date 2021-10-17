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В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

  • 17/10/2021, 11:28
новости Новосибирска
В перспективе технология также может использоваться для различных сфер промышленности, в том числе и для космической отрасли.

Ученые кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ работают над созданием системы «умных» электросетей с высокой надежностью и качеством вырабатываемой электроэнергии в самолетах, благодаря использованию тиристорных преобразователей частоты, сообщила пресс-служба университета.

В вузе исследуют адаптивную стартер-генераторную систему. Обычно, при построении системы электроснабжения летательных аппаратов, функции электростартерного запуска газотурбинных двигателей и режима генерации электроэнергии совмещаются в одном устройстве. Такое совмещение позволяет повысить надежность, улучшить массогабаритные показатели авиасистем за счет отказа от большого числа быстроизнашиваемого оборудования в летательных аппаратах.

— Функциональность системы расширяется за счет подключения систем электроснабжения переменного и постоянного тока; фактически система приобретает статус «умной» электрической сети (smart grid), — сообщила ассистент кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ Регина Сараханова.

В настоящее время ученые предложили применять непосредственный преобразователь частоты с естественной коммутацией в качестве основного преобразователя электроэнергии.  Включение в состав стартер-генераторной системы непосредственного преобразователя частоты с естественной коммутацией позволяет повысить надежность авиационных систем, поскольку силовая схема таких преобразователей имеет простую и надежную реализацию, содержит в своем составе попарно работающие тиристорные комплекты, которые обладают большой перегрузочной способностью и небольшими массогабаритными показателями. Сочетание такого преобразователя с синхронным генератором позволяет создать мощные каналы генерирования со значительной перегрузочной способностью. Применение параллельного инвертора напряжения с высокочастотной широтно-импульсной модуляцией позволяет уменьшить массу выходного фильтра непосредственного преобразователя частоты с естественной коммутацией, что также уменьшает массу и габариты системы в целом.

Сейчас уже доказана эффективность создания предлагаемой системы, ведется ее проектирование в режиме генерации электрической энергии. В будущем планируется проанализировать режим стартерного запуска, провести проектирование, создать макетные и, возможно, опытные образцы. Отмечается, что предлагаемое решение может быть реализовано для различных сфер промышленности, в том числе и для космической отрасли.

Напомним, новосибирский ФГУП «СибНИА им С.А.Чаплыгина» проводит испытания электродвигателя для авиации. В феврале 2021 года генеральный директор ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов сообщал, что к 2030 году электросамолеты уже должны поступить в серийное производство и перевозить пассажиров.

Фото автора Austin Zhang: Pexels

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : электросамолет умные электросети технологии инновации бизнес


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