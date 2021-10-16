«Оконным» мошенникам утверждено обвинительное заключение

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении 4 местных жителей, которые под предлогом «оконных» работ проникали в квартиры граждан, преимущественно старшего возраста и после нехитрых манипуляций с окнами в их жилье «разводили» доверчивых пенсионеров на деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Обвиняемые осуществляли телефонные звонки жителям Дзержинского района, — сообщают в ведомстве. — Убедившись, что абонент — женщина преклонного возраста, злоумышленники вводили её в заблуждение относительно необходимости обслуживания окон. После этого являлись к потерпевшим, создавали «видимость ремонта», пользуясь отсутствием у потерпевших возможности проверить полноту работы, требовали передать в качестве оплаты крупные суммы денег. В результате трём женщинам в возрасте от 83 до 86 лет причинён ущерб на сумму более 450 тыс. рублей.

По информации редакции, аналогичные факты попыток «развода» на деньги имели место и в Калининском районе Новосибирска.

Помимо «добровольно-принудительного» отъёма денег у потерпевших подозреваемые не брезговали и кражами.

— Один фигурант, воспользовавшись моментом, украл у потерпевшей свыше 230 тыс. рублей, — сообщают в прокуратуре.

Напомним, что ранее в Дзержинском районе было утверждено обвинительное заключение по ещё одному громкому делу о мошенничестве в отношении беспомощных людей. Речь идёт о пациентах психиатрической больницы, несколько сотрудников которой, использовав свое служебное положение и психическое состояние пациентов, находили больных, у которых не было ни родственников, ни социальных связей, и присваивали себе все денежные средства с банковских карт подопечных с помощью «Мобильного банка». Медицинские работники имели доступ к 12 банковским картам. За весь период с 2016 по 2019 год мошенникам удалось отнять более 6 млн рублей.