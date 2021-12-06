В Новосибирске резко похолодает

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 7 декабря на территории города Новосибирска ожидаются осадки в виде умеренного мокрого снега, метели, на дорогах – местами гололедица; 8 и 9 декабря произойдет значительное понижение температуры воздуха: в дневные часы – до -20 °С, в ночные часы – до -27 °С.

7 декабря: температура ночью -4..-6 °С, днем -2..-4 °С с понижением в течение дня, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Небольшой местами умеренный мокрый снег, днем местами метель. На дорогах – местами гололедица.

8 декабря: температура ночью -17..-19 °С, резкое похолодание, днем .-19 °С, ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

9 декабря: температура ночью -25..-27 °С, днем -17..-19 °С, ветер северо-западный, западный, 2-7 м/с. Преимущественно без осадков.