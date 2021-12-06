В Новосибирске открылся Рождественский фестиваль

4 декабря в Новосибирской области состоялось открытие XIV Международного Рождественского фестиваля искусств, который проходит в рамках национального проекта «Культура».

До 18 декабря продлится фестивальная программа, включающая спектакли ведущих российских театров, концерты отечественных и зарубежных коллективов и исполнителей, премьеры сезона от новосибирских театров, выставочные экспозиции, творческие встречи, мастер-классы и многое другое. Практически все события фестиваля доступны для зрителей «Пушкинской карты».

— В течение двух недель мы увидим лучшие театральные спектакли и музыкальные программы гостей фестиваля из России и стран зарубежья. Более тридцати событий гастрольной программы ожидают новосибирцев. Участниками фестиваля стали ведущие театры страны: Московский Художественный театр имени Чехова, который открыл наш фестиваль, МХАТ имени Горького, Московский Губернский театр, Московский драматический театр имени Пушкина и многие другие. На фестивальных площадках музыканты из Венгрии, Сербии, Японии, Германии, Испании, Великобритании, Грузии встретятся с исполнителями из Москвы и Санкт-Петербурга, — прокомментировала проведение Рождественского фестиваля министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Спектаклем-открытием стал «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.

Музыкальную программу XIV Международного Рождественского фестиваля искусств 6 декабря открывает концертная программа «Оперетта во всех лицах». Солисты Будапештского театра оперетты выступят совместно с солистами театра оперетты Санкт-Петербурга в творческом симбиозе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром.

С 6 по 18 декабря в рамках фестиваля в Новосибирской филармонии выступят музыканты из Венгрии, Сербии, Японии, Испании, Грузии, Великобритании, Германии и России. Музыкальная часть фестиваля объединит инструментальную классику и современную музыку.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайтах театра «Глобус» и Новосибирской филармонии.

В правительстве Новосибирской области отметили, что события фестиваля проходят с соблюдением действующих на территории региона ограничительных мер.