Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

Впервые в список самых популярных направлений в новогодние выходные добавились Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ – здесь побывало в 10 раз больше путешественников, чем в прошлые зимние праздники.

В целом более 15% новосибирских абонентов МегаФона выезжали 1-10 января за пределы региона. При этом, если летом жители области чаще всего отдыхали в соседнем Алтае, то зимой охотнее отправлялись в дальние поездки по России. Востребованными городами для путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Всего за время праздничных дней новосибирцы проездом или длительно посетили 82 региона России, на 5 больше, чем в прошлом году.

Новосибирцы, которые решили остаться на каникулы в городе, чаще выбирали активный отдых и прогулки. Нынешний январь оказался в среднем на 10 градусов теплее, чем предыдущий – благодаря этому число жителей, посетивших праздничные локации, выросло на треть. По количеству посетителей лидируют катки – там «зачекинилось» на 22% больше пользователей, чем на елках. А вот по интернет-активности и звонкам на первом месте новогодние городки. Их посетители общались по телефону, снимали селфи и стримы на фоне праздничных декораций в 1,5 раза больше, чем любители фигурного катания.

Наиболее популярным катком стала ледовая площадка на Михайловской Набережной – самая большая в Новосибирске. Скорее всего это связано с тем, что в прошлом году каток в Октябрьском районе не заливали, и новосибирцы успели по нему соскучиться. Самой любимой елкой в этом году, судя по мобильной активности, вновь оказался новогодний городок возле Оперного театра в Центральном районе города. Обновленная праздничная иллюминация и яркое дизайнерское оформление локации в этом году привлекло в 2 раза больше посетителей, чем в прошлом.

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