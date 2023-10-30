Скандал в новосибирской школе: учитель оскорбила девочек и наставила двоек в журнал

Очередной скандал с непедагогическим поведением произошел в одной из школ Новосибирска.

Дети терпели целую четверть, а потом решились пожаловаться на учителя русского языка директору. Они утверждают, что педагог ставит им незаслуженные двойки, плохо проводит занятия и позволяет себе оскорблять учеников.

― Учитель во время урока допустила некорректные высказывания в адрес многих учеников 9 класса. Обращаясь к детям, она выпалила: «Клоун и в каждой бочке затычка», «Ты, когда улыбаешься, страшная», «Девочки б\у». Мы просим привлечь ее к дисциплинарной ответственности, ― рассказали родители школьников изданию «КП-Новосибирск».

Также девятиклассники пожаловались на особые условия обучения. Дети утверждают, что нахватали двоек, потому что педагог очень быстро и тихо диктует материал на уроках, не дает возможность исправить плохие оценки, а на все жалобы отвечает: «Это ваши проблемы».

Руководство школы отказалось комментировать ситуацию.

Ранее редакция писала, каких специалистов не хватает в школах Новосибирска.