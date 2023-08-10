В Новосибирске родителей первоклашек обязали покупать дорогостоящие жилеты конкретной фирмы

Август — самая жаркая пора для родителей учеников. Подготовка к школе идет полным ходом. В первую очередь, конечно, необходимо приобрести одежду.

В одной из новосибирских школ на этой почве между родителями и администрацией возник конфликт: родители первоклашек недовольны тем, что их заставляют покупать детям дорогие парадные жилеты определенной фирмы.

— Мой сын идет в первый класс, наша школа — самая обычная, муниципальная. Нам объявили, что детям нужно купить красные парадные жилеты с шевронами и синие повседневные, — объяснила в беседе с КП-Новосибирск мама будущего первоклассника. — Причем назвали конкретную фирму, где их надо приобрести.

В результате выяснилось, что цена жилета составляет ни много ни мало, а 3000 рублей, при этом шеврон в стоимость не входит и за него придется заплатить еще 500 рублей. То есть за оба жилета надо отдать 7000 рублей.

— Хотя аналогичный в другом магазине стоит 1900 рублей, — отметила собеседница издания.

Директор, в свою очередь, аргументировала необходимость покупать парадный жилет в конкретной фирме тем, что «иначе в нужный цвет не попадем». При этом по синему жилету послабления все же удалось добиться и его можно приобрести в другой фирме.

В самой школе изданию пояснили, что никто покупать жилет конкретной фирмы не обязывал и это была только рекомендация.

Напомним, юристы неоднократно заявляли, что никто не может заставить родителей покупать форму в конкретной компании. Ученики максимум должны соблюдать официально-деловой стиль. При этом, как отметил юрист Константин Зиновьев, ребенку не могут запретить приходить в школу, если его одежда не соответствует этим правилам.