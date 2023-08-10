Прокуратура нашла нарушения в детском лагере смерти под Новосибирском

Креативные идеи вожатых и администрации детского лагеря «Лесная сказка» стали поводом для массовых визитов проверяющих. Тематический заезд с зомби-апокалипсисом привлек внимание уполномоченной по правам детей Новосибирской области Надежды Болтенко и надзорных ведомств.

Результат поездки уже принес первые результаты.

— Выявлены нарушения законодательства об образовании, об организации отдыха, оздоровления детей. После оценки нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, о необычных развлечениях в лагере стало известно широкой общественности после публикации в СМИ мнения возмущенной мамы. Женщина пожаловалась журналистам на странный распорядок дня у детей. Там значились такие пункты, как подготовка к смерти и смертельный отбой.