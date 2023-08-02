Рекламодателям

В Новосибирске «Ростелеком» поддержал патриотический проект «Поезд Героев»

  • 02/08/2023, 11:04
«Ростелеком» поддержал патриотическую акцию «Поезд Героев». Сто талантливых детей из ДНР, ЛНР и регионов Сибири, отправились из Новосибирска в путешествие по городам России.

В Новосибирске «Ростелеком» поддержал патриотический проект «Поезд Героев»Мероприятие организовано многолетним партнёром провайдера — Всероссийским патриотическим проектом «Герои с нашего двора!».

Торжественное отправление поезда состоялось 1 августа на вокзале Новосибирск-Главный с участием сенатора Российской Федерации Александра Карелина.

Пассажиры — ребята, достигшие наивысших результатов в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнармейцы отправились по маршруту Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград.

Путешествие завершится через неделю в городе-герое Волгограде — в этом году исполняется 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В честь памятной даты ребята посетят знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!», расположенную на Мамаевом кургане.

«Мы традиционно поддерживаем социальные проекты, особенно, если речь идет о молодом поколении. «Поезд Героев» собрал юных одаренных и целеустремленных ребят, которые за недельное путешествие не только познакомятся и вдохновятся успехами друг друга, но и узнают много интересного о нашей стране и ее истории», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В каждом городе участников проекта будет ждать насыщенная культурная программа: торжественная встреча на вокзале, экскурсии, посещение достопримечательностей и мест воинской славы. Также запланированы совместные зарядки с именитыми спортсменами, мастер-классы, концерты, флэшмобы и творческие выступления.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

372

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком патриотизм


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами
2/08/23 12:40
Атаку морских дронов на корабли Черноморского флота отразили российские военные
1/08/23 15:32
Матери и вдовы солдат, не вернувшихся со спецоперации, требуют пересмотреть порядок выплаты матпомощи семьям
31/07/23 14:16
Для аграриев снижают тарифы при страховании урожая

Для аграриев снижают тарифы при страховании урожая

Средний тариф при страховании сельхозкультур по мультирисковой программе в целом по России сократился на 15 процентных пунктов.
Читать статью
Экс-директора Экологии-Новосибирск суд обязал выплатить более 10 млн рублей

Экс-директора Экологии-Новосибирск суд обязал выплатить более 10 млн рублей

Судебный акт вынесен по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков.
Читать статью
Белорусы разработают новый дизайн для новосибирских трамваев

Белорусы разработают новый дизайн для новосибирских трамваев

Эти работы должны быть выполнены в 2023 году.
Читать статью
В мэрии Новосибирска рассказали, когда исчезнет пробка с Советского шоссе

В мэрии Новосибирска рассказали, когда исчезнет пробка с Советского шоссе

Трехполосную дорогу в сторону Обского моря и дач из-за ремонта сузили до одной полосы.
Читать статью
Русфонд

Маленькому Ярославу Похолкову с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 213 032 рубля.
Читать статью
Из-за повреждения фундамента в жилом доме в Новосибирске отключили газ

Из-за повреждения фундамента в жилом доме в Новосибирске отключили газ

Жители использовали газ для приготовления пищи.
Читать статью
На Шиловском полигоне открылся лагерь юных разведчиков

На Шиловском полигоне открылся лагерь юных разведчиков

А курсанты военно-патриотических клубов области получат беспилотники и пройдут обучение по их использованию.
Читать статью
В Новосибирске строительство дороги до ЛДС «Сибирь- Арена» оценили в 15 млн рублей

В Новосибирске строительство дороги до ЛДС «Сибирь- Арена» оценили в 15 млн рублей

Это будет двухполосная дорога с односторонним движением.
Читать статью
Аэропорт Толмачево получит дополнительно 339 млн рублей

Аэропорт Толмачево получит дополнительно 339 млн рублей на реконструкцию

Такое решение приняла комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
Читать статью
туристический сезон в Сибири

Заповедник «Хакасский» планирует принять в этом сезоне 16 тысяч туристов

В июне заповедник впервые провел первое корпоративное волонтерство.
Читать статью

Актуальный разговор

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

В экспорте в стоимостном выражении произошло снижение, а в импорте — увеличение.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Нафтатранс Плюс купил нефтебазу в Новосибирске

02/08/2023, 12:45

Для аграриев снижают тарифы при страховании урожая

02/08/2023, 12:44

Прокурор добился ликвидации трех свалок в Барабинском районе

02/08/2023, 12:44

Суд признал аэропорт Толмачево нарушившим порядок организации торгов

02/08/2023, 12:33

Льготную оплату за проезд по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске

02/08/2023, 11:49

В Кудряшовском погиб девятилетний мальчик, провалившись в трубу

02/08/2023, 11:41

Андрей Травников: В течение трёх лет в Советском районе будут заменены все старые опоры уличного освещения

02/08/2023, 11:35

От мэрии Новосибирска потребовали обновления подхода к работе коммунального комплекса

02/08/2023, 10:53

На территорию Новосибирской области не пустили 14 тонн томатов из Казахстана

02/08/2023, 10:41

Почистила карму: аферистка вернула 1,2 млн рублей обманутым клиентам в Новосибирске

02/08/2023, 10:40

Экс-директора Экологии-Новосибирск суд обязал выплатить более 10 млн рублей

02/08/2023, 10:36

Белорусы разработают новый дизайн для новосибирских трамваев

02/08/2023, 10:07

Прокуратура устанавливает законность могил за забором Гусинобродского кладбища

02/08/2023, 10:04

В Академгородке началось строительство новой музыкальной школы

02/08/2023, 09:07

Развитие Хилокского микрорайона будет продолжено

01/08/2023, 18:09

Сибиряк заплатил 300 тысяч алиментов, чтобы уехать в Турцию

01/08/2023, 18:06

За один день стало известно сразу о трех погибших на СВО жителях Барабинского и соседнего Куйбышевского районов

01/08/2023, 16:48

В Новосибирске оцифруют диспансеризацию и жалобы пациентов перед посещением врача

01/08/2023, 16:47

Экс-депутат Заксобрания стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве

01/08/2023, 16:43

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман приехал с проверкой на Хилокский треугольник

01/08/2023, 16:33
Популярное

Депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами

02/08/2023, 12:40

Полярники собрали первый в мире урожай арбузов в Антарктике

02/08/2023, 12:16

В Госдуме предложили проверять детские игрушки на «духовность» и «идеологию»

02/08/2023, 10:00

Охранников школ и детсадов подготовят к отражению вооружённых нападений

01/08/2023, 12:07

Когда ждать магнитные бури в августе

31/07/2023, 15:44

Депутат констатировал эпидемию «скрытой безотцовщины» в стране

31/07/2023, 15:33

Новости компаний

Банк Уралсиб получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – наивысший уровень качества работы с персоналом

02/08/2023, 11:16

Привилегии для людей предпенсионного возраста

02/08/2023, 10:58

«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о безопасности под знаком «кибер»

01/08/2023, 17:23

Доля грузового транспорта достигла половины продаж в автолизинге

01/08/2023, 12:59

Инкассаторы Сибирского Сбера 145 раз обогнули Землю по экватору

01/08/2023, 11:08

Как бизнес открывает счета в инвалюте за 20 минут без посещения банка

01/08/2023, 10:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска