В Новосибирске «Ростелеком» поддержал патриотический проект «Поезд Героев»

Мероприятие организовано многолетним партнёром провайдера — Всероссийским патриотическим проектом «Герои с нашего двора!».

Торжественное отправление поезда состоялось 1 августа на вокзале Новосибирск-Главный с участием сенатора Российской Федерации Александра Карелина.

Пассажиры — ребята, достигшие наивысших результатов в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнармейцы отправились по маршруту Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград.

Путешествие завершится через неделю в городе-герое Волгограде — в этом году исполняется 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В честь памятной даты ребята посетят знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!», расположенную на Мамаевом кургане.

«Мы традиционно поддерживаем социальные проекты, особенно, если речь идет о молодом поколении. «Поезд Героев» собрал юных одаренных и целеустремленных ребят, которые за недельное путешествие не только познакомятся и вдохновятся успехами друг друга, но и узнают много интересного о нашей стране и ее истории», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В каждом городе участников проекта будет ждать насыщенная культурная программа: торжественная встреча на вокзале, экскурсии, посещение достопримечательностей и мест воинской славы. Также запланированы совместные зарядки с именитыми спортсменами, мастер-классы, концерты, флэшмобы и творческие выступления.