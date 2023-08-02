Привилегии для людей предпенсионного возраста

Такая возможность предоставляется для женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения. Пакет услуг «Пенсионный» оформляется бесплатно.

После выдачи бесплатной пластиковой «Пенсионной» карты вам будут доступны:

бесплатное получение наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ без ограничений;

бесплатные переводы до 100 000 рублей ежемесячно в другие банки;

кешбэк до 5000 рублей каждый месяц;

начисления процентов на остаток по счету до 2,75 % годовых;

уникальный вклад «Спутник»до 11 % годовых с возможностью снятия, пополнения и сохранением процентов.

Оформить заявку можно на сайте банка или через портал «Госуслуги». На все ваши вопросы с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по номеру 8-800-3333-555.