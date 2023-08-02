Привилегии для людей предпенсионного возраста

Такая возможность предоставляется для женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения. Пакет услуг «Пенсионный» оформляется бесплатно.
После выдачи бесплатной пластиковой «Пенсионной» карты вам будут доступны:
Оформить заявку можно на сайте банка или через портал «Госуслуги». На все ваши вопросы с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по номеру 8-800-3333-555.
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Фото: ru.freepik.com — wayhomestudio
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