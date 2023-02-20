В Новосибирске руководителя строительной компании признали виновным в мошенничестве

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении руководителя ООО «СибРегионСтрой». Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным суда, осужденный, являясь руководителем коммерческой организации, с целью хищения денежных средств, выделенных из бюджета Новосибирской области, в период 2008-2012 гг. организовал не соответствующее проектно-сметной документации строительство железнодорожных путей и предоставление к оплате фиктивных документов с указанием в них завышенных объемов выполненных работ и понесенных затрат.

— На их основании на счет юридического лица, возглавляемого осужденным, было перечислено более 358 миллионов рублей, из которых не менее 152,8 млн он похитил, чем причинил бюджету Новосибирской области ущерб в особо крупном размере, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Ранее осужденный был объявлен в международный розыск, а после его задержания в Германии, он был экстрадирован в Российскую Федерацию. По информации редакции, речь идет о Юрии Белорыбце. Суд назначил предпринимателю наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 000 рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденного в счет возмещения ущерба 152,8 млн рублей.

ООО «СибирьРегионСтрой» — строительная компания со стопроцентным частным капиталом. На строительном рынке компания работает с 1999 года. Основным видом её деятельности являются работы, связанные с устройством тепло- и гидроизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский суд отказался арестовывать имущество Группы ВИС.