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Банк «Левобережный» приглашает участников ВЭД на семинар 28 февраля

  • 20/02/2023, 12:06
Семинар «Россия-Турция: практика ВЭД для малого и среднего бизнеса» пройдет в Новосибирске.

бизнес-мероприятия У тех, кто не сможет посетить мероприятие, будет возможность посмотреть онлайн-трансляцию.

Первой выступит начальник отдела корсчетов и документарных операций Банка «Левобережный» Анна Паникаровская с презентацией «Особенности расчетов с Турецкой Республикой». Эксперт расскажет про ограничения расчетов в долларах США, курсообразование турецких лир, возможность платить в долларах через турецкие банки и преимущества платежей в национальных валютах получателя.

Продолжится семинар выступлением заместителя руководителя центра поддержки экспорта НСО Наталии Языковой. Спикер назовет наиболее интересные для покупателей из Турции сегменты российского рынка и перечислит инструменты господдержки, которые компании Новосибирской области использовали для продвижения на турецком рынке в 2022 году.

Следующая презентация будет посвящена торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции. Представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин расскажет о специфике местного рынка, услугах и возможностях представительства Российского экспортного центра, а также даст рекомендации по ведению бизнеса с турецкими партнерами.

Тему параллельного импорта поднимет специалист АО «ВЭД Агент» с опытом работы в таможенной сфере более 10 лет Нина Палтаджи. Спикер представит динамику и рекорды внешней торговли с Турцией. Также из ее презентации предприниматели узнают, как эффективно использовать Турцию в качестве хаба для импорта и экспорта.

Ведущий специалист по ВЭД компании «ВЭД Агент» Ольга Воронцова поделится опытом, как выгодно привезти и растаможить груз из Турции на примере кейсов по доставке лифтов, клепальной машины, экструзионной линии, частей для экскаватора и фильтров для спецтехники в Россию.

В завершение семинара эксперт по авиаперевозкам, сертифицированный IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта), с опытом работы более 7 лет Алексей Прохоренко расскажет, чем привлекателен турецкий авиационный транзит грузов для российских импортеров и экспортеров и с чем придется столкнуться при оформлении грузов из Европы в Россию.

Участники семинара смогут задать спикерам вопросы и получить профессиональные консультации. Мероприятие пройдет 28 февраля с 14:00 до 16:30 в главном офисе Банка «Левобережный» в Новосибирске на ул. Кирова, 48 (3-й этаж, конференц-холл). Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Организаторы семинара – Банк «Левобережный» (ПАО) и АО «ВЭД Агент».

Возраст: 18+

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : семинар ВЭД бизнес-мероприятия


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