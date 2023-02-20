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Сколько блинов можно съесть на Масленицу

  • 20/02/2023, 12:54
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Сколько блинов можно съесть на Масленицу
Чтобы не причинить вред своему здоровью.

Традиционный славянский праздник начинается за 48 дней до Пасхи. В этом году Масленица выпадает на 20 февраля. Продлятся проводы зимы неделю, до 26 февраля.

Считается, что чем больше блинов хозяйка испечет, чем ярче и разнообразнее накрыт стол на Масленицу, тем богаче будет весь год.

Однако количество блинов, которые человек может себе позволить, зависит в целом от его здоровья, веса, телосложения, физической активности, а также очень важно учитывать суточный рацион, рассказала агентству «Прайм» диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Эксперт предупредила, что блины содержат большое количество калорий, включая жиры и простые углеводы, ведь в их состав входит сахар. В случае, когда в них кладут сладкие начинки — мед, варенье, шоколад или начинки высокой жирности (колбаса, бекон), то получается «настоящая калорийная бомба».

— Я рекомендую относится к блинам, как к десертам, а не базовой еде. Тогда больше одного-двух блинов, максимум трех в течение дня съесть не удастся, — советует Наталья Круглова.

Если употреблять в праздник именно такое количество, то, как считает диетолог, можно не бояться, что вес и самочувствие изменяться в худшую сторону.

При этом важно не терять над собой контроль и не допускать переедания блинами до состояния «не могу пошевелиться»: это крайне вредно для вашего здоровья.

Наталья Круглова порекомендовала, чтобы сделать блины чуть более здоровой для организма пищей, использовать для их приготовления цельнозерновую муку, которая содержит пищевые волокна, витамины группы В, магний, цинк. А в качестве начинки применять фрукты, ягоды, овощи, творог, рыбу, мясом птицы или яйцо.

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Фото: pixabay.com — RitaE

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта праздник Масленица здоровье блины


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