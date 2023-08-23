В Новосибирске рядом с Краеведческим музеем появился пандус

Завершены работы по обустройству пандуса на лестничном пролете на Красном проспекте между остановкой общественного транспорта «Дом Ленина» и Новосибирским краеведческим музеем.

Исторически здесь по всей ширине лестничного пролета были только ступени. Весной этого года во время ремонта лестницы была обустроена наклонная площадка для удобства переноса грузовых тележек, грузов на колёсном ходу и детских колясок, самокатов. Работы выполнялись по заказу МКУ «ДЭУ-1» подрядной организацией ООО «НПК Новагротэк». На колясочный спуск по просьбе пожилых жителей были установлены металлические перила. Как пандус для маломобильных граждан этот объект не предназначался.

Для улучшения условий передвижения маломобильной категории горожан департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии взял на себя обязательства по переустройству колясочного спуска в пандус в соответствии с действующими требованиями. Было разработано техническое решение, предусматривающее заглубление пандуса в тротуарную часть перед Краеведческим музеем для обеспечения его нормативного уклона. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составила около 600 тысяч рублей. Заказчик работ – МКУ «Гормост».